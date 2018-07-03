В центре Киева на пересечении Тверской и Васильковской произошла стрельба. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Перестрелка произошла в районе ресторана "Долма".

Очевидцы сообщают о шести выстрелах. По их словам, мужчина неславянской внешности выстрелил несколько раз в другого кавказца в упор и покинул место преступления на автомобиле.

Перед покушением пострадавший шел по Тверской. Возле него остановилась машина, и прогремели выстрелы.

Пострадавшего увезла "скорая". Пока неизвестно, жив он или нет. На месте преступления найдены шесть гильз.

Сейчас тротуар на Тверской, где произошла стрельба, перекрыт. Собираются перекрывать и всю улицу.

Перестрелка на Тверской. Фото "Страны"

Нашли гильзу. Фото "Страны"