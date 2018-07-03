Российские пранкеры прокомментировали слова вице-спикера парламента Ирины Геращенко, которая заявила, что ей звонили шутники от имени российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

В комментарии "Стране" любители розыгрышей Вован и Лексус назвали причины, по которым пранк с Геращенко вышел бы неинтересным и нелогичным.

"Я сам не знаю, кто такая Ирина Геращенко. Вернее слышал краем уха, что заместитель спикера, вроде по международным делам. В российском информационном пространстве она никогда не была на слуху, полномочий, как таковых, насколько знаю, никаких не имела. Поэтому какой смысл звонить ей из аппарата Москальковой? Да еще и по поводу обмена пленными - ума не приложу. Во-первых, тут не соблюдается субординация. Исполнительная власть одного государства звонит в законодательную другого. Так не принято, поэтому и неправдоподобно. Если бы нам и нужно было пообщаться на эту тему, то мы выбрали бы более компетентного человека - ту же Денисову, либо тех, кто согласовывает списки или же СБУ. Даже Парубий, с которым мы пообщались около получаса в прошлом году не произвел на нас никакого впечатления относительно его значимости в политике. Это просто номинальная фигура", - признался "Стране" пранкер.

"Кто это мог быть? Думаю, ее недоброжелатели внутри Украины. Мы помним волну фейковых звонков той осенью, когда тоже, по-моему, ей кто-то звонил якобы из аппарата Меркель и хотел организовать разговор с канцлером. Это чушь несусветная и тоже выглядело неправдоподобно. Но все выглядело, будто чья-то политическая заказуха. Тем не менее, непрофессиональная. Поэтому все звонки и сорвались. Ещё раз парламентарии Украины, за исключением разве что ее однофамильца в связи с его скандальностью в России не очень то интересны. И еще один вариант я допускаю, но он маловероятен, что звонила сама Москалькова, однако, как я еще раз сказал, Геращенко к обмену никакого отношения не имеет, она просто парламентарий и это законодательная власть. Логичнее бы выглядел звонок от главы комитета Госдумы по СНГ Леонида Калашникова, либо кого-то из замов Володина, спикера Госдумы РФ", - заключил Лексус.

Как сообщала "Страна", ранее пранкеры разыграли главу СБУ от имени "избитого" на футболе Бабченко.

Также им удалось от имени Гройсмана поговорить о деле Бабченко с главой "Репортеров без границ".