Украинская модель Снежана Онопко, известная сотрудничеством с мировыми домами моды Calvin Klein и Gucci отметила, что была бы не против изменить свою национальность. Причиной такого шага девушка назвала "атмосферу нетерпимости" вокруг.

Пост она опубликовала на собственной Instagram-странице.

Снежана отметила, что ни один украинский журнал не подписан на нее в соцсетях и назвала такие действия бойкотом.

"Моя большая ошибка была остаться жить в этой стране, где люди не терпят людей с другим мнением, с другими взглядами, и людей, которые не боятся высказывать свое мнение, это просто отвратительно, что в моей стране люди настолько завистливы, и совсем не понятны для меня!", - высказалась она.

Она также добавила, что в других странах на протяжении карьеры ее поддерживали гораздо больше.

"Россия всю жизнь поддерживала меня гораздо больше, потому что, как бы там ни было, они своих ценят и продвигают! Тоже самое Бразилия, Испания, Америка , Британия и многие другие...", - добавила она.

Модель сообщила, что сожалеет о прожитой жизни в стране, где "ее ненавидят".

Фото: instagram.com/snejanaonopka15

Как сообщала "Страна", стало известно сколько украинцев, попросили убежища в Беларуси в этом году. Кроме украинцев приют в Беларуси ищут мигранты из Ирака, Пакистана, Сирии, Йемена, Афганистана и Бангладеш.

Напомним, что Юрий Дудь, Иван Дорн и Александр Усик говорили о русских, украинцах и Крыме.