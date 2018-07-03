Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop transportation technologies 14 июня подписали меморандум о сотрудничестве в области технологий вакуумного поезда Hyperloop.

Документ носит сугубо декларативный характер и не возлагает на подписантов какие-либо обязательства, сообщают "Украинские новости", публикуя текст меморандума.

"Этот Меморандум не создает никаких обязательств для Сторон, а лишь фиксирует их намерения о сотрудничестве в будущем", - говорится в тексте Меморандума.

Подписанный Меморандум предполагает обмен опытом в ходе совместных встреч Сторон, а также обеспечение организации визитов делегаций компании НТТ на тестовую площадку в г. Днепр и визитов делегаций Мининфраструктуры в инновационный центр HTT в г. Тулуза (Франция). Также планируется проведение регулярных рабочих встреч и создание совместных рабочих групп.

Фото: ukranews.com

Hyperloop - проект вакуумного поезда, предложенный в 2013 году американским предпринимателем Илоном Маском. Hyperloop - это пневматический поезд, перемещющийся по надземному трубопроводу. Сами "вагоны" представляют собой пассажирские капсулы, расположенные внутри трубы. Система Hyperloop помещает капсулы в транспортный туннель с откачанным оттуда воздухом и стремится разогнать их до очень высокой скорости, чтобы сократить время в пути для пассажиров и грузов.

Предполагается, что из-за чрезвычайно низкого аэродинамического сопротивления в трубопроводе капсулы смогут развивать скорость до 1 200 км/ч. Предполагается, что сами капсулы будут работать на солнечных батареях.

Ранее "Страна" выясняла, сможет ли Украина построить собственный вакуумный поезд.

Как сообщала "Страна", у Омеляна рассказали о цене билета на Hyperloop.

Также "Страна" писала, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман открестился от идеи строительства Hyperloop в Украине.