Замглавы Минэкономразвития Михаил Титарчук заявил об урегулировании ситуация с возвращением туристов из Туниса. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

О ситуации с коллапсом в аэропортах "Страна" рассказывала в материале Нелетное лето. Почему украинские авиакомпании массово отменяют рейсы и сколько это еще продлится.

"Последние дни выдались особенно напряженными. Более тысячи наших граждан стали заложниками коммерческого конфликта между авиакомпанией "Bravo Airways" и туроператором "Oasis Travel".

Хозяйствующие субъекты не смогли договориться на своем уровне и мы были вынуждены безотлагательно вмешаться.

Сегодня вернулись последние группы туристов из Туниса", - пишет Титарчук.

По его словам, проблема с туристами напрямую связана с увеличением количества желающих отдохнуть, а это в разы превысило объем пассажиромест, которые фактически могут предоставить авиаперевозчики чартерных рейсов. Также негатива добавило неудовлетворительное техническое состояние самолетов, которое приводит к постоянному выходу из строя бортов.

"В погоне за сверхприбылями туроператоры заведомо берут на себя обязательства, объемы которых реально крупнее способностей бюджетных авиаперевозчиков.

При этом, ни туроператор, ни авиаперевозчик, кивая друг на друга, не желают нести дополнительных финансовых расходов за возвращение туриста в Украину. Постоянные задержки рейсов влекут за собой рост расходов туроператора на проживание, питание туристов, а также на выплаты компенсаций в зависимости от времени задержки вылета", - пишет замминистра и призывает туроператоров и авиаперевозчиков к взаимопониманию, чтобы окончательно не сорвать этот туристический сезон.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что самолета от Bravo Airways не дождались и в столице Албании. На выручку десяткам украинцев отправляют другой борт.

Также мы сообщали, что Омелян объявил о полной технической ревизии украинских самолетов в ближайшие две недели.