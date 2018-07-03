В Москве погиб болельщик сборной России, который распивал спиртные напитки и под влиянием алкоголя решил залезть на один из мостов города, который носит название Крымский.

Так он отмечал победу команды в 1/8 финала ЧМ-2018, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина отмечал победу российской сборной над испанцами сперва в центре Москвы, затем в парке имени Горького. Все это время он не переставая употреблял спиртные напитки.

В итоге около восьми часов утра болельщик добрался до Крымского моста и под влиянием алкоголя посчитал хорошей идеей поддержать наших футболистов громким криком, забравшись на опору сооружения.

Проделать задуманное фанату удалось, но в какой-то момент он потерял равновесие и рухнул с моста. Пролетев несколько десятков метров, мужчина ударился об воду и утонул, потеряв сознание.

Как сообщала "Страна", в Москве задержали болельщиков Аргентины за попытку запуска дрона над Кремлем. Вечером, 2 июля, на Красной площади двое граждан Аргентины 1986 и 1983 года рождения запускали квадрокоптер в районе Лобного места, после чего были задержаны.

Отметим, что на ЧМ-2018 еще одну журналистку домогались во время прямого эфира.