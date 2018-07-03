В Ровенской области на трассе Киев-Чоп внедорожник Mercedes ML врезался в пассажирский автобус, который 1 июля слетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла на роковом месте - 395 км ухабистой трассы Киев - Чоп, между селами Птичья и Верба спустя день после предыдущего ДТП с автобусом. Все это время он пролежал в кювете.

2 июля 30-летняя киевлянка за рулем автомобиля "Mercedes ML" двигалась со стороны Львова в направлении Ровно. Она не выбрала безопасной скорости движения и слетела в кювет, где столкнулась с автобусом, который более суток лежал у дороги.

"В результате ДТП телесные повреждения получила водитель иномарки и пассажир, 46-летний житель столицы. У женщины медики диагностировали пневмоторакс, травму грудной клетки и ссадины. У мужчины – травмы плеча, ключицы, грудной клетки, рваные раны уха и головы. Обоих госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Впрочем, жизнь мужчины врачам спасти не удалось, от полученных травм он скончался", - сообщили в полиции.

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Как сообщает УНИАН, погибшим является бывший заместитель председателя Государственной службы геологии и недр Украины Сергей Радованов. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ямочный ремонт на стратегически важных автомобильных магистралях Киев-Одесса и Киев-Чоп коммунальщики должны были завершить в начале мая.

Как сообщала "Страна", на трассе Киев-Чоп фуру с лесом-кругляком разорвало на части в ДТП.