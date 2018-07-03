Вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что ей в приемную позвонили неизвестные, которые представились помощниками российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

"Татьяна Николаевна через 5 минут хочет поговорить с вами о вашем заявлении по заключённым", - якобы сказала звонившая, которая представилась Кирой, помощницей Москальковой.

Геращенко отказалась разговаривать, сославшись на занятость во время сессии Верховной Рады. Она также высказала уверенность, что звонили российские пранкеры.

"Мельчают пранкеры и их фсбшные методы, "через 5 минут" выдают всё", - рассудила вице-спикер. И добавила, что не стала бы разговаривать, позвони ей даже сама Москалькова.

Вчера, 2 июля, пранкеры разыграли главу СБУ Василия Грицака от имени "избитого" на футболе Бабченко.

В СБУ в ответ на это заявили, что пранкеры Вован и Лексус скрыли часть разговора с Грицаком, когда их разоблачили. Однако сами телефонные шутники это отрицают.