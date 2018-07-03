Завскладом Охматдета и медсестры три года воровали детские лекарства. Дело передано в суд
Обвинительные акты в отношении работниц детской больницы "Охматдет", которых уличили в организации преступной схемы по присвоению медпрепаратов, передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Ранее следствие установило, что заведующая аптечным складом "Охматдета" в период с 2012 до 2015 года, злоупотребляя своим служебным положением, присвоила лекарственные средства на сумму около 3 млн грн под предлогом выдачи их для нужд отделения больницы.
Действия обвиняемой в прокуратуре квалифицируют как уголовное преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Кроме того, трех старших медицинских сестер больницы будут судить за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.
Как отмечают в прокуратуре, действия медсестер повлекли потерю медицинских препаратов, предназначенных для лечения больных детей, на общую сумму более 3 млн 500 тыс. грн.
Обвинительные акты в отношении медсестер по ч. 1, 2 ст. 367 УК Украины направлены в суд.
Также завершено расследование в отношении еще четырех старших медицинских сестер больницы "Охматдета" по фактам совершения аналогичных преступлений.
Сейчас идет ознакомление подозреваемых с материалами уголовных производств, после чего обвинительные акты также будут направлены в суд.
Ранее "Страна" писала о том, что медсестер "Охматдета" подозревают в краже лекарств на 8 млн гривен.
Также мы сообщали, что в новом корпусе "Охматдета" водой залило ценное медоборудование.