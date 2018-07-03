За минувшую неделю, с 25 июня по 1 июля 2018 на сторону правительства Сирии, руководимого президентом Башаром Асадом, перешло еще 27 населённых пунктов в трех южных провинциях страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"За прошедшую неделю в Сирии 27 населённых пунктов южной зоны деэскалации добровольно перешли на сторону Правительства Сирийской Арабской Республики", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным Минобороны, на сторону законной власти Сирии перешли жители населённых пунктов в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувайда и Даръа.

В перешедших на сторону правительства поселениях возобновится работа госорганов, а также планируется восстановление социальной инфраструктуры и организация поставок гуманитарной помощи.

С середины 2016 года сирийская армия достигла стратегических успехов под Алеппо на севере Сирии, Пальмирой, Дейр-эз-Зором и Дамаском в центре страны, а также освободила от террористов ИГИЛ город Абу-Кемаль на границе с Ираком.

В июне 2018 правительственные силы занялись восстановлением контроля над южными областями Сирии в районе города Дераа, пограничных с Иорданием и Израилем.

С начала операции под контроль Дамаска перешло более 400 кв. км территории. Местные жители выходили на протесты против удерживавших эти районы боевиков.

Сирийская армия направляла в населенные пункты переговорщиков из центров по примирению, при посредничестве которых боевики заключали мирные соглашения с правительством и возвращались к мирной жизни.

Сами населенные пункты переходили под контроль Дамаска, преимущественно, без боестолкновений.

Как сообщала "Страна", ВВС Британии атаковали армию Асада в Сирии. Это была первая атака британских сил по позициям правительственных войск с апреля.

Отметим, что Путин перед встречей с Трампом вывел из Сирии более тысячи военных.