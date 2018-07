Украинский певец Олег Винник, который стал хедлайнером первого дня Atlas Weekend 2018, выступил на главной сцене фестиваля 3 июля.

В первый день открытия, который традиционно считается украинским, поскольку на ВДНХ выступают украинские коллективы, вход на фестиваль Atlas Weekend был свободным.

Олег Винник на Atlas Weekend прямая трансляция

Перед выступлением певец, который в этом году презентует новую программу "Ты в курсе", пообещал, что из давних песен споет "Плачут иконы", а из относительно новых – "Як жити без тебе" и, конечно же, "Вовчицю".

Олег Винник приобрел известность в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве исполнителя главных ролей популярных мюзиклов. С 2011 года он сконцентрировался на сольной карьере и вернулся в Украину. Винник - автор всех песен, входящих в его альбомы.

Кстати, в день открытия Atlas Weekend 3 июля киевское метро продлило на час время работы, поскольку последнее выступление на главной сцене (Олега Винника - Прим.Ред.) должно было закончиться в 23:40. А самым поздним был концерт группы "Хамерман Знищує Віруси" на Art Stage, который отмечен в программе с 23:30 по 00:40.

Анонс киевская подземка иллюстрировала картинкой с хедлайнером первого дня.

Фото: facebook.com

Сам певец рассказал, что часто видит в соцсетях фотожабы и приколы о себе и своем творчестве, но относится к этому хорошо, если это сделано с иронией и чувством юмора. Такими картинками коллектив музыканта даже делится в своей закрытой группе. А на оскорбительные примеры народного сетевого творчества, по словам Олега Винника, он не реагирует и не обращает внимания.

Ежегодный музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2018 в этом году продлится 6 дней и пройдет с 3 по 8 июля. За это время на фестивале выступит более двух сотен украинских и зарубежных музыкантов и групп. Они будут выступать на семи сценах.

Среди украинских звезд программа Atlas Weekend включает следующих исполнителей: Бумбокс, Pianoбой, 5'nizza, DakhaBrakha, Alyosha, Олег Винник, Tayanna, Христина Соловей, "Антитіла" и других. Из зарубежных артистов пригалешны такие звезды, как The Chemical Brothers, Martin Garrix, LP, Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Kadebostany.

