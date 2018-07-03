"Если бы не я...". Трамп заявил, что благодаря ему удалось избежать ядерной войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его действиям удалось избежать войны между США и КНДР. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
Фото: twitter.com
"Много хороших разговоров с Северной Кореей - все идет хорошо! В то же время никаких запусков ракет или ядерных испытаний в течение восьми месяцев. Вся Азия в восторге. Только оппозиционная партия, которая включает фейковые новости, жалуется", - написал в соцсети Трамп.
При этом он не смог удержаться от комплимента в свой адрес.
"Если бы не я, сейчас у нас была бы война с северной Кореей", - отметил американский президент.
Напомним, что накануне Белый дом анонсировал визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР в четверг, во время которого "продолжится важная работа по денуклеаризации Корейского полуострова".
Ранее "Страна" писала о том, что США хотят избавить КНДР от ядерного оружия за один год.
Также мы сообщали, что газеты КНДР впервые не раскритиковали США по случаю годовщины Корейской войны.