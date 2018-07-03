Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его действиям удалось избежать войны между США и КНДР. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Фото: twitter.com

"Много хороших разговоров с Северной Кореей - все идет хорошо! В то же время никаких запусков ракет или ядерных испытаний в течение восьми месяцев. Вся Азия в восторге. Только оппозиционная партия, которая включает фейковые новости, жалуется", - написал в соцсети  Трамп.

При этом он не смог удержаться от комплимента в свой адрес.

"Если бы не я, сейчас у нас была бы война с северной Кореей", - отметил американский президент.

Напомним, что накануне Белый дом анонсировал визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР в четверг, во время которого "продолжится важная работа по денуклеаризации Корейского полуострова".

Ранее "Страна" писала о том, что США хотят избавить КНДР от ядерного оружия за один год.

Также мы сообщали, что газеты КНДР впервые не раскритиковали США по случаю годовщины Корейской войны.

 

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