Президент Украины Петр Порошенко пообещал Сербии более быструю интеграцию в Евросоюз, чем сам президент Сербии. Кроме того, Украина и Сербия намерены создать совместную историческую комиссию.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Мы договорились создать комиссию, которая будет изучать совместные политические события нашей истории, которые будут делать наши нации ближе друг к другу", - сказал президент Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

Порошенко также подарил Вучичу переведенную и изданную к визиту книгу "Краткая история Украины" - один экземпляр на переговорах тет-а-тет, второй - на брифинге.

Кроме того, Порошенко выразил надежду на то, что до 2025 года Сербия станет членом Европейского Союза.

"Такая же цель и у украинского народа, где более 70% сегодня поддерживают европейскую интеграцию", - добавил он.

В свою очередь Вучич ответил, что не может пообещать это сербскому народу, а только работу в этом направлении.

"Почему Петр Порошенко намного более успешный и лучший политик, чем я? Потому что он с большим оптимизмом сказал о 2025 годе относительно европейской интеграции. Я не могу сказать это гражданам Сербии, не могу обещать. Я могу только обещать, что мы будем интенсивно работать над этим, а потом увидим результаты. Господин Президент, я действительно не могу говорить это своим людям. Но, если вы говорите, что мы сможем до 2025 года, то я становлюсь оптимистом", - сказал он.

Напомним, Сербия рассчитывает на подписание договора о свободной торговле с Украиной в ближайшее время. А пока что Сербия вместе с Украиной увеличили количество безвизового пребывания граждан с 30 до 90 дней.

Как сообщала "Страна", 1 августа 2017 года стартовала зона свободной торговли с Канадой.

Также "Страна" писала, что Украина завершила переговоры о зоне свободной торговли с Израилем.