В сети появились фото с места пожара, который вспыхнул сегодня, 3 июля, в Подольском районе Киева. В историческом центре столицы загорелось заброшенное, полуразрушенное трехэтажное здание, которое известно, как дом купца Вертипороха.

Как сообщается на странице ресурса "Киев оперативный, в соцсети, огонь в историческои здании впыхнул во вторник около 11:40. Но пожарные прибыли на место ЧП лишь спустя почти час - в 12:30. Спасателям удалось локализовать пожар, но тушение огня продолжается.

Также сообщение проиллюстрировано фотографиями с места события, на которых виден масштаб бедствия.

Фото: facebook.com

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, что это полуразрушенное здание, известно как доходный дом богатого купца Вертипороха. Строение XIX века выполнено в стиле неоренессанс. Сейчас здание находится в крайнем аварийном состоянии.

Ранее "Страна" писала о том, что на Прикарпатье сгорел самый большой деревянный храм Западной Украины.

Также мы сообщали, что во Львове маршрутка сгорела за 15 минут, но обошлось без жертв.