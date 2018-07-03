Народный депутат Вадим Рабинович скрыл от декларирования депозит в израильском банке. Об этом пишет журналист Василий Крутчак, который опубликовал Facebook копии подтверждающих документов, переведенных и заверенных в Украине.

Как утверждается, депутат хранит деньги в банке "Апоалим". В электронной декларации Рабиновича этот счет не отражен.

Крутчак рассказал, что украинский адвокат сделал запрос в Управление по делам корпораций израильского Минюста - имеет ли Вадим Рабинович банковские счета в Израиле, и какие именно.

"По состоянию на 31 мая этого года Вадим вместе с женой Мариной имели один счет в израильском банке Банк Гапоалим лтд. Он был открыт еще в ноябре 1995 года на 99 лет. Это произошло вскоре после репатриации семьи Рабинович в Израиль и вступления в гражданство", - пишет журналист.

Он обращает внимание, что в документах депутата называют Вадимом "и не используют имя Давид, которое он взял после получения гражданства".

Сумма депозита - это банковская тайна. Сам же депозит является залоговым - видимо депутат брал на что-то кредит в Израиле, но деньги еще не возвратил.

Крутчак ведет к тому, что Рабинович и его жена Марина на тот момент уже были гражданами Израиля: "И Вадим, и Марина на тот момент точно были гражданами Израиля и имели соответствующие идентификационные номера. Они приведены в ответе израильского Минюста".

Ранее суд разрешил прокурорам изъять документы по израильскому гражданству Рабиновича.

В сети уже показывали виллу Рабиновича в Израиле с двумя львами на входе.