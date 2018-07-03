Ученые определили, что с помощью электрической стимуляции префронтальной коры головного мозга можно снизить желание человека прибегать к насилию. Об этом сообщает Newsweek.

Техника воздействия на мозг получила название транскраниальной прямой стимуляции.

Подопытные после 20 минут слабых ударов током начали считать, что физическая расправа и сексуальное насилие – это морально неприемлемо.

Профессор неврологии из Школы медицины Университета Пенсильвании Рой Гамильтон считает, что способность манипулировать такими сложными и фундаментальными аспектами человеческого мышления и поведения будет иметь огромные социальные, этические, и юридические последствия

По мнению его команды, открытие предлагает новый подход к насильственной преступности с позиции медицины.

Для проведения исследования ученые собрали 80 здоровых добровольцев и поделили их на две группы. Участники первой группы проходили процедуру электрической стимуляции головного мозга в течение 20 минут. А те, кто попали во вторую, - получали "плацебо".

Никто из участников эксперимента не знал, в какой группе оказался. После стимуляции исследователи предлагали участникам эксперимента два гипотетических сценария, один из которых предусматривал физическое нападение, а другой – сексуальное насилие.

Добровольцам предлагали оценить по шкале от 1 до 10 вероятность того, что они решатся на поведение, описанное в сценариях, а также указать, насколько морально неправильным они считают такое поведение.

Таким образом, ученые установили, что у те, кто действительно проходил электрическую стимуляцию мозга, демонстрируют сокращение интереса к физическому и сексуальному насилию на 47% и 70% соответственно.

Важно заметить, что это лишь одно подобное исследование. Но результаты все равно удивительны, потому что они указывают на то, что простое биологическое вмешательство может эффективно обуздать насильственное поведение людей.

Отметим, что шоковая терапия - удары током - широко применялась в психиатрических клиниках США в 50-х годах прошлого столетия, но потом была запрещена, как антигуманная.

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