В Госпогранслужбе Украины назвали "фантастическими" планы крымских властей по увеличению количества туристов из материковой части Украины на полуострове до 1 млн человек в 2018 году.

Об этом сегодня заявил в эфире Радио "Крым.Реалии" помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, комментируя заявление главы комитета российского оккупационного парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

По словам Слободяна, Госпогранслужба Украины отмечает стабильное уменьшение количества пересечений админграницы с Крымом.

"Думаю, это на грани фантастики, какого-то фантастического прогноза. Из года в год мы наблюдаем стабильное уменьшение пассажиропотока, в том числе и в период летнего сезона. Мы как раз подсчитали, что в июне этого года количество пересечений админграницы снова на 6% меньше, чем в июне 2017 года. То есть стабильная тенденция к снижению сохраняется, и говорить о том, что украинцы едут с материковой Украины отдыхать во временно оккупированный Крым нет никаких оснований… Откуда они рисуют миллион - видимо, для собственного успокоения и для картинки якобы успешного сезона в Крыму", - сказал Олег Слободян.

Он добавил, что большинство из тех, кто пересекает админграницу с оккупированным Крымом - жители Херсонской области и крымчане, которые ездят на полуостров с гуманитарной целью.

По подсчетам украинских пограничников, в год насчитывается около 3 миллионов пересечений админграницы.

В то же время украинцы, которые ездят в Крым, говорят о многочасовых очередях на пунктах пропуска. Люди, ставшие в очередь в 9 утра, переходят границу к 17:00. Власти аннексированного Крыма объясняют это пиком сезона.

Также мы сообщали, что в Google пообещали, что исправят украинское название Крымского моста.