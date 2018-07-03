Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев останется в команде, несмотря на вылет команды с ЧМ-2018. Об этом сообщает немецкий Bild.

В середине мая тренер подписал с Немецким футбольным союзом новое соглашение сроком до лета 2022 года. Также Йоахим Лев заявил о намерении остаться в сборной.

Президент организации выразил Леву поддержку после поражения от сборной Южной Кореи (0:2) в заключительном туре групповоого этапа ЧМ-2018, что также повлияло на решение тренера.

Напомним, сборная Германии заняла четвертое место в группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей, впервые в своей истории не выйдя в плей-офф чемпионата мира.

Чемпионат мира-2018 по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.

Ранее "Страна" писала, что фаны Бундестима оскорбили тренера и игроков сборной ФРГ после вылета команды с ЧМ-2018.

Как сообщала "Страна", главного тренера сборной Аргентины уволят после проигрыша на ЧМ-2018.