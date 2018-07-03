Мэрию Одессы признали гражданским ответчиком в рамках уголовного процесса по делу Петроса Саркисяна, директора детского лагеря "Виктория", в котором на пожаре погибли трое детей.

Об этом пишет Думская.

Такое решение принял судья Киевского районного суда Одессы Виктор Чаплицкий, удовлетворив ходатайство адвоката пострадавших Николая Стоянова.



Ранее ответчиками были только сам обвиняемый и возглавляемое им КП Детский оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория".

35 семей, чьи дети пострадали во время пожара, требуют в качестве компенсации материального и морального ущерба по 100 тысяч гривен, еще две семьи - по 200 тысяч. Общая сумма исковых требований - 3 млн 900 тысяч гривен.

Стоянов потребовал арестовать имущество одесской громады на эту сумму. Судья, однако, ходатайство отклонил. По его мнению, оно было составлено с нарушениями - не было указано, какую именно городскую собственность необходимо арестовать. Через три дня ходатайство рассмотрят повторно.

Напомним, страшный пожар вспыхнул в детском лагере "Виктория" в ночь на 16 сентября прошлого года. В результате пожара дотла сгорел один из деревянных корпусов лагеря. В тот момент в нем находились 42 ребенка. Троих детей спасти не удалось.

Ранее "Страна" писала о том, что суд Одессы отказался снять арест с имущества лагеря "Виктория".

также мы сообщали, что экс-директора сгоревшего лагеря "Виктория" увезла скорая перед судом, где ему должны были зачитать обвинение.