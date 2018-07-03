Верховная Рада ввела уголовную ответственность за контрабанду леса и ограничила годовой объем заготовки необработанных лесоматериалов (код УКТВЭД 4403) до 25 млн куб.м на период действия моратория на экспорт леса. Об этом сообщают "Украинские новости".

За принятие законопроекта №5495 в целом проголосовали 234 депутата при минимально необходимых 226.

Мониторинг внутреннего потребления древесины и контроль за соблюдением установленного годового объема возложен на Госагентство лесных ресурсов.

Депутаты предусмотрели, что перемещение через границу необработанных лесоматериалов вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля влечет за собой наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Контрабанда, которая осуществляется повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения и полномочий влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Если контрабанда леса осуществляется организованной группой лиц, то наказание будет составлять 10-12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс.

Кроме того, предлагается усилить ответственность за незаконную рубку леса.

Незаконная рубка, которая повлекла существенный ущерб (свыше 2 тыс. необлагаемых минимальных доходов), транспортировка, хранение и сбыт незаконно добытой древесины влечет за собой штраф в размере 1-1,5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Такие же действия на территории заповедников или природно-заповедного фонда наказываются штрафом в 1,5-2 тыс. необлагаемых налогом минимумов или лишением свободы на 3-5 лет, такие же действия, повлекшие тяжкие последствия, влекут за собой лишение свободы на 5-7 лет с конфискацией имущества.

Тяжкими предлагается считать последствия, которые более чем в 5 тыс. раз превышают необлагаемый минимум доходов.

Согласно документу, закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Как сообщала "Страна", ЕС выделит Украине еще €600 миллионов, когда получит согласие на экспорт леса-кругляка.

Напомним также, что Савченко призывала украинцев блокировать экспорт леса-кругляка.