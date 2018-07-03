Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект по возобновлению кредитования. За проект закона №6027-д проголосовали 239 народных депутатов, сообщает Экономическая правда.

Национальный банк считает, что принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно возобновления кредитования" позволит уменьшить риски для банков при кредитовании.

Законопроект защитит права кредитора-ипотекодержателя, уменьшит возможность уклонения от кредитных обязательств при наследовании имущества заемщика, усовершенствует инструменты внесудебного урегулирования.

Банки смогут получать информацию о заемщике, важную для кредитных отношений, а отчуждение предмета ипотеки без согласия банка-кредитора станет невозможным.

В первом чтении законопроект был принят 17 мая.

В ходе доработки законопроекта была уточнена норма, в частности, относительно доступа банков к Государственному реестру активов гражданского состояния. Такой доступ предлагается предоставлять при письменном согласии физического лица, которого касаются сведения.

Помимо этого, с 12 до 6 месяцев сокращены сроки предъявления кредитором требований к наследникам со дня получения им свидетельства на наследство. При этом данная норма исключает ситуацию, когда банк не знал и не мог знать об открытии наследства.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине банкам запретили пересчитывать валютные кредиты задним числом.

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