Омелян хочет запретить полеты на самолетах, которым больше 20 лет
Министр инфраструктуры Владимир Омелян, который объявил о полной технической ревизии украинских самолетов в ближайшие две недели, планирует ограничить срок использования самолетов в Украине до 20 лет.
Об этом сообщают "Украинские новости".
"Мы со следующего года ограничим возраст использования пассажирских самолетов - не будут летать самолеты старше 20 лет", - сказал Омелян на брифинге.
При этом министр добавил, что для безопасности и комфорта пассажиров Государственная авиационная служба проведет ревизию самолетов, которые совершают нерегулярные авиационные перевозки.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил Мининфраструктуры в кратчайшие сроки завершить работу над разработкой стратегии развития авиаперевозок и украинских аэропортов.
Как сообщала "Страна", Владимир Омелян также рассказал, когда будет "открытое небо" между Украиной и ЕС.
Ранее в МАУ рассказали о ситуации с чартерами для туристов туроператора Join Up.