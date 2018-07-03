Министр инфраструктуры Владимир Омелян, который объявил о полной технической ревизии украинских самолетов в ближайшие две недели, планирует ограничить срок использования самолетов в Украине до 20 лет.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Мы со следующего года ограничим возраст использования пассажирских самолетов - не будут летать самолеты старше 20 лет", - сказал Омелян на брифинге.

При этом министр добавил, что для безопасности и комфорта пассажиров Государственная авиационная служба проведет ревизию самолетов, которые совершают нерегулярные авиационные перевозки.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил Мининфраструктуры в кратчайшие сроки завершить работу над разработкой стратегии развития авиаперевозок и украинских аэропортов.

Как сообщала "Страна", Владимир Омелян также рассказал, когда будет "открытое небо" между Украиной и ЕС.

Ранее в МАУ рассказали о ситуации с чартерами для туристов туроператора Join Up.