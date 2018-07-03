В Киеве в Подольском районе, на улице Межигорской, в историческом центре столицы горит полуразрушенное нежилое трехэтажное здание. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"3 июля в 11:36 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Межигорская, 27 в Подольском районе столицы", - говорится в сообщении.

Прибывшим на место инцидента пожарным в 12:48 удалось локализовать пожар на площади 150 кв. м.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара.

На месте происшествия работает 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

Причина возникновения пожара выясняется. Информации о жертвах и пострадавших нет. Это полуразрушенное здание, известно как "дом Вертипороха". В XIX веке это был доходный дом, который принадлежал богатому черниговскому купцу Вертипороху. Дом построен в стиле неоренессанс. Сейчас здание находится в крайнем аварийном состоянии.

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