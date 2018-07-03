Сербия вместе с Украиной увеличили количество безвизового пребывания граждан с 30 до 90 дней.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем Twitter.

"Мы расширили соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Белграде", - написал он.

Фото: twitter.com/poroshenko

Ранее количество дней безвизового пребывания граждан разрешалось при условии, если оно не превышает 30 дней в течение 2 месяцев.

Украина и Сербия намеревались увеличить этот срок до 90 дней в течение 6 месяцев.

Ранее "Страна" писала, что украинцы 20 млн раз пересекали границу с ЕС, но биометрическим паспортом воспользовались чуть более полумиллиона человек.

Как сообщала "Страна", трудовая миграция украинцев достигла 3 млн человек.

Также "Страна" писала, что украинцы могут ездить без виз на "карибские офшоры" Антигуа и Барбуда.