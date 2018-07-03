В Ереване в возрасте 64 лет скончалась популярная советская певица Надежда Саркисян.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Она умерла в больнице, куда ее доставили после резкого ухудшения здоровья. Последние годы Надежда Саркисян боролась с онкологическим заболеванием, но пройденный курс лечения ей не помог.

Надежда Саркисян - заслуженная артистка Армении. Карьеру певицы она начала, выступая с ансамблем "Серпантин", где также пела известная певица Лариса Долина.

Позже Надежду Саркисян пригласили выступать в группу Константина Орбеляна, где она пела на протяжении десяти лет.

Фото: panorama.am

Саркисян вышла замуж за джазового пианиста Давида Беджаняна.

Дочь супругов - поп-исполнительница Эмма Беджанян, известная под псевдонимом Эмми. На родине ее называют поп-принцессой. В 2011-м она представляла Армению на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в Германии.

Фото: google.com.ua

Надежда Саркисян была заслуженной артисткой Армении.

Певица снялась в таких фильмах, как "Звезда любви", "Осенний абрикос", "Невестка из Джермука", "Восточный дантист".

Ранее "Страна" писала о том, что в Турции в ночном клубе застрелили популярную певицу.

Также мы сообщали, что певица Приходько назвала дату суда по делу об агитационном ролике Порошенко, в котором ее сняли обманом.