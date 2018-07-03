В Мадриде установили водопад из жидкого металла высотой в 24 метра. Художник из Сан-Франциско Пере Джифре смог создать иллюзию динамики в твердом материале.

Об этом сообщает This is colossal.

Массивная инсталляция появилась в центре здания отеля VP Plaza España.

Композиция словно льется внутри атриума гостиницы с 12-го этажа. Высота всего монумента достигает 24 метров. Водопад выполнен с подсветкой, поэтому его цвета плавно сменяют друг друга.

Технику создания плавленых форм из твердых материалов художник Джифре совершенствует в течение уже 15 лет. Критики отмечают, что в своих инсталляциях ему удается передавать динамику, за счет чего создается впечатление, что эти произведения "оживают".

Фото: thisiscolossal.com

Фото: thisiscolossal.com

Фото: thisiscolossal.com

Фото: thisiscolossal.com

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