Около полусотни горняков устроили акцию протеста во вторник 3 июля, перекрыв международную трассу Львов - Рава-Русская во Львовской области. Об этом сообщает Zaxid.

Акция протеста проходит вблизи села Воля-Высоцкая. Около 50 участников перекрыли движение на трассе и требуют у властей погасить задолженность по заработной плате.

Фото: zaxid.net

Как сообщил сотрудник полиции Марьян Шпитак, несколько десятков представителей профсоюза горняков проводят акцию протеста, переходя по пешеходному переходу туда и обратно. На месте присутствуют патрульные, которые обеспечивают общественный порядок и регулируют движение транспорта.

По словам полицейского, каждые 15 минут шахтеры пропускают машины в течение 5 минут.

Ранее "Страна" писала о том, что шахтеры, вместе с ветеранами Афганистана, устроили штурм Верховной Рады.

Также мы разбирались в том, почему шахтеры, чернобыльцы и афганцы пошли на штурм Верховной Рады.