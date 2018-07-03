Доходы госбюджета по итогам первого полугодия 2018 года составили 463,18 миллиарда гривен, а отставание от плановых показателей увеличилось до 14,3 миллиарда гривен или 3,1%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным Государственной казначейской службы, по сравнению с I полугодием прошлого года достигнут рост доходов на 13,7%.

Поступления в общий фонд за январь-июнь 2018 года составили 409,45 млрд грн, что на 3,5% ниже плана, но на 20,9% лучше показателя января-июня 2017 года.

Госказначейство уточняет, что доходы госбюджета в июне этого года составили 79,33 млрд грн, что на 10,98 млрд грн, или 12,2%, меньше планового показателя. По сравнению с июнем прошлого года бюджетные поступления возросли на 10,19 млрд грн, или 14,7%.

Общий фонд получил в июне 71,78 млрд грн, что на 13,6% меньше плана и на 13% превышает показатель годичной давности.

Как указано в материалах Госказначейства, налоговые поступления за полгода принесли бюджету 190,22 млрд грн, что на 1,96 млрд грн, или 1% выше планового показателя, тогда как таможенные - 150,07 млрд грн не дотянули 5,07 млрд грн, или 3,3% до плана.

Налоговые показатели в этом году возросли на 17,2%, таможенные - на 8,7% в сравнении с прошлым годом.

В Государственной фискальной службе невыполнение плана по доходам объясняют более высоким курсом гривны по сравнению с прописанным в госбюджете.

В июне поступления по налогам составили 25,71 млрд грн, что на 8,7% выше ожидаемого уровня и на 24,2% лучше июня 2017 года. Таможенные поступления за июнь оказались на 5,7% ниже запланированного уровня - 24,42 млрд грн, превысив показатель прошлого года всего на 4,2%.

В целом июньский план по ГФС был перевыполнен относительно плановых показателей на 1,2%.

Поступления составили 50,13 млрд грн, что лучше показателя июня 2017 года на 6 млрд грн, или на 13,6%.

Как уточнило Госказначейство, за І полугодие этого года НДС был возмещен на сумму 64,43 млрд грн, что на 13,1% больше показателя І полугодия 2017 года.

В том числе июньское возмещение составило 9,63 млрд грн по сравнению с 11,2 млрд грн в мае этого года и 9,1 млрд грн в июне прошлого.

Доходы местных бюджетов в июне 2018 года составили 18,61 млрд грн, что на 10,9% превышает прошлогодний показатель, а в целом за І полугодие местные бюджеты получили 111,65 млрд грн, что на 16,4% больше показателя шести месяцев прошлого года.

Согласно данным Госказначейства, поступления единого социального взноса в июне 2018 года увеличились к июню 2017 года на 26,6% - до 21,12 млрд грн, а за полугодие - на 27,8%, до 107,73 млрд грн.

Как сообщала "Страна", в Госбюджете не хватает 4,4 млрд гривен на зарплаты учителям.

Напомним также, что дефицит госбюджета с начала года составил почти 21 млрд гривен.