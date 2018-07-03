Государственная авиационная служба в течение ближайших двух недель проведет полную техническую ревизию самолетов, задействованных в регулярных перевозках.

Об этом на брифинге сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет "112 Украина".

"Мы должны обеспечить надежный безопасный уровень и уровень комфорта. С этой целью в течение ближайших двух недель государственная авиационная служба проведет полную техническую ревизию тех самолетов, которые используются, прежде всего, на регулярных перевозках и прошу никого не обижаться, если некоторые из них будут признаны такими, что не отвечают надлежащему техническому состоянию, если недостатки не будут устранены", - сказал Омелян.

Напомним, из столичного аэропорта "Киев" не летали самолеты авиакомпании "Браво", где с субботы задерживались рейсы и несколько сотен туристов не могли вылететь, в частности, в Анталию и Батуми.

Авиакомпания "Браво" объяснила отмену рейсов долгом туроператора в 25 млн грн.

Ранее "Страна" писала о том, что самолета от Bravo Airways не дождались и в столице Албании. На выручку десяткам украинцев отправляют другой борт.

Также мы рабзирались в том, почему украинские авиакомпании массово отменяют рейсы и сколько это еще продлится.