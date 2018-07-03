Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о возвращении всех застрявших в Тунисе и Албании украинских туристов. Об этом сообщает "112 Украина".

"Мы обеспечили возвращение всех украинских граждан из Туниса, Албании, из других государств, кризис преодолен, вопрос решен", - сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что из столичного аэропорта "Киев" не летают самолеты авиакомпании Bravo Airways, где с субботы задерживают рейсы и несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и Батуми.

Как сообщили в авиакомпании Bravo Airways, отмена рейсов связана с долгом туроператора в 25 млн грн. Также в авиакомпании сообщили, что перелет туристов из Туниса в Украину будет осуществляться за счет авиаперевозчика.

Как сообщала "Страна", ранее туроператор объяснил, почему не забрали украинских туристов с Пальма-де-Майорки.