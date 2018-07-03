Так называемый "украинский народный трибунал" ("УНТ") в "ЛНР" вынес "приговоры" Игорю Коломойскому, Юрию Луценко, Дмитрию Ярошу и еще 7 лицам, "связанным с действующими властями Украины".

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информационные ресурсы сепаратистов.

"УНТ" в общей сложности провел более 40 судебных заседаний… и рассматривал уголовное дело со строгим соблюдением Уголовно-процессуального кодекса Украины", - заявила т.н. "судья" Елена Шишкина.

Всего "УНТ" приговорил к различным срокам - от трех лет до пожизненного лишения свободы - 18 человек. "Дела" 10 человек якобы рассматривались судом в закрытом режиме. В списке фигурируют председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, украинский бизнесмен и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, генпрокурор Украины Юрий Луценко, главный редактор сайта "Новости Донбасса" Алексей Мацука, бывший и.о. гепрокурора Олег Махницкий, бывший и.о. генпрокурора Юрий Севрук, бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, бывший генпрокурор Виталий Ярема, внефракционный депутат Верховной Рады, бывший лидер организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош.

Так называемый "трибунал" присудил Коломойского к пожизненному заключению с конфискацией имущества, а остальные получили от трех до 12 лет тюрьмы.

Коломойского в "ЛНР" обвинили в "злоупотреблении властью, развязывании военного конфликта, создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, пособничестве в совершении бандитизма".

Генпрокурор Юрий Луценко был "осужден" к 10 годам лишения свободы за "сокрытие преступлений, злоупотребление служебным положением, совершение многочисленных преступлений против правосудия" и прочее.

Ярош "получил" 12 лет тюрьмы за "соучастие в совершении терактов".

Напомним, что Украина не признает никаких органов так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Ранее "Страна" писала о том, что в Луганске "Украинский народный трибунал" приговорил Порошенко к "пожизненному заключению".

Также мы сообщали, что в "ЛНР" заявили, что диверсанты хотели подорвать участников "Украинского народного трибунала".