В ночь на 3 июля, в Азовском море к югу от Бердянска, почти в одной точке корабль береговой охраны ФСБ России задержал два судна, следовавших в Мариуполь и обратно.

Об этом сообщил редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

По его данным, первое судно было задержано 2 июля ориентировочно в 20:30 на расстоянии 12 морских миль (22 км) к югу от Бердянской косы.

Задержанным судном оказался турецкий сухогруз Halisdemir. Он шел из Мариуполя в Туркели (Турция). Продолжительность задержки - около 2 часов.

Второе судно было задержано 3 июля ориентировочно в 00:30 на расстоянии 11 морских миль (20 км) к югу от Бердянской косы.

Задержанным судном оказался турецкий сухогруз Nazlim. Он шел в Мариуполь. Продолжительность задержки - около 3 часов.

Фото: Andrii Klymenko/Facebook

Фото: Andrii Klymenko/Facebook

Фото: Andrii Klymenko/Facebook

Фото: Andrii Klymenko/Facebook

Фото: Andrii Klymenko/Facebook

Как сообщала "Страна", 4 мая в Очакове якобы за незаконную ловлю камбалы было задержано украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041".

Всего было задержано пять человек, всех их доставили в Крым. Против капитана судна было возбуждено уголовное дело.

Также "Страна" писала, что министерство иностранных дел Украины выразило протест против задержания российскими пограничниками украинского рыболовецкого судна.

На днях стало известно, что украинским морякам не предъявили обвинений в Крыму и отпустили с пограничного управления ФСБ.