Ровно 30 лет тому назад крейсер ВМС США сбил пассажирский самолет A-300 авиакомпании Iran Air. Все 290 пассажиров, включая 66 детей, погибли. США так и н не признали свою вину, а экипаж крейсера был представлен к орденам и медалям.

"Страна" вспомнила подробности этого происшествия.

Что произошло

Катастрофа случилась 3 июля 1988 года. Крейсер ВМС США USS "Vincennes" находился в территориальных водах Ирана. Его целью была защита кувейтских танкеров от нападений со стороны воюющих между собой Ирана и Ирака.

Крейсер был направлен в Ормузский пролив после того, как 14 апреля на неопознанной морской мине подорвался фрегат ВМС США "USS Samuel B. Roberts".

Утром 3 июля с иранских моторных лодок был обстрелян вертолет, взлетевший с крейсера. Лодки в это время находились в территориальных водах Ирана, и крейсер стал их преследовать.

В это время из Бендер-Аббаса вылетел рейс IR655, направлявшийся в Дубай. Вылет задержался на 27 минут от запланированного времени.

Крейсер "Vincennes" отправил лайнеру несколько радиовызовов, но не получил ответа, после чего выпустил зенитную ракету "земля-воздух". Ракета попала прямо в лайнер и разорвала его как минимум на две части. Самолет упал в воду, погибли все находившиеся на его борту 290 человек — 16 членов экипажа и 274 пассажира, в том числе 65 детей.

Что заявили США

В Штатах адмирал Уильям Фогарти, который возглавлял официальное расследование этого инцидента, подал рапорт о причинах случившегося. Рапорт сначала был засекречен, его обнародовали частично: часть в 1988 году и часть в 1993 году.

Американская версия объясняла катастрофу случайностью. Аэропорт Бендер-Аббас служил не только коммерческим аэропортом, но и аэродромом базирования иранских F-14, а пассажирский лайнер, помимо несоблюдения расписания, совершал полет по профилю, напоминающему профиль выхода в атаку F-14A "Tomcat". Системы крейсера ошибочно распознали его как иранский военный истребитель. "Vincennes" несколько раз отправлял радиовызов, но не получил ответа. После этого крейсер пустил ракету.

Отмечается, что экипаж крейсера был в напряженном психологическом состоянии после боя с иранскими лодками, что могло повлиять на принятие решения.

Только после катастрофы экипаж американского крейсера распознал свою цель как пассажирский самолет.

Американское правительство восприняло случившееся как военный инцидент и сочло, что команда крейсера действовала в соответствии с текущими обстоятельствами. За это члены команды были награждены.

Что заявили в Иране

Власти Ирана восприняли катастрофу как преднамеренный незаконный акт. Они сомневаются в том, что пассажирский самолет ошибочно приняли за истребитель, но даже в этом случае обстрел самолета в нейтральных водах является международным преступлением.

Иран считает, что во время фактической войны страны с Ираком США находились на стороне противника, так что атаку на пассажирский лайнер можно расценивать как преднамеренный акт агрессии с целью давления на иранское правительство.

Обстоятельства катастрофы

В отчете Международной ассоциации гражданской авиации говорится, что крейсером было совершено 7 попыток связаться с рейсом 655 на военной частоте и 3 попытки связаться на коммерческих аварийных частотах, при этом запросы адресовались "неопознанному иранскому самолёту".

Экипаж крейсера обращался при этом к предполагаемому истребителю, при этом не называя уникального кода самолета, который был получен через систему распознавания целей, поэтому пилоты рейса IR655 не восприняли его на свой счет и не отвечали.

Незадолго до инцидента в районе находился иранский противолодочный и разведывательный самолет P-3 "Орион", поэтому пилоты пассажирского самолета могли подумать, что крейсер обращается к нему.

Также выяснилось, что на борту крейсера "Vincennes" не имелось радиооборудования, с помощью которого можно прослушивать эфир и вести переговоры на стандартных частотах гражданской авиации.

В целом команда крейсера имела недостаточный уровень взаимодействия с гражданскими авиадиспетчерами. Причиной тому были и натянутые отношения с Ираном, и недостаточная подготовка персонала.

После этой катастрофы американские военные корабли были оснащены оборудованием, позволяющим использовать гражданские частоты.

Также известно, что рейс IR655 незадолго до катастрофы отклонился от центра воздушного коридора примерно на 5 километров, что нетипично для коммерческих лайнеров. Это могло быть расценено как выход в атаку.

Последствия

В 1988 году президент Рональд Рейган объявил о добровольной компенсации семьям погибших от США без официального признания вины.

В 1996 году США и Иран подписали мировое соглашение по авиакатастрофе и прекратили судебное дело. США обязались выплатить компенсацию в размере 131,8 млн долларов (включая 61,8 млн долларов наследникам 248 погибших, из расчёта 300 000 долларов за каждую трудоспособную жертву и 150 000 за каждого иждивенца), а Иран отказался от дальнейших претензий к США в связи с этой катастрофой.

По итогу США выразили сожаления и выплатили добровольные компенсации, но не принесли официальных извинений и никогда не признали вину своих ВМС в случившемся.

Обстоятельства катастрофы стали сюжетом одной из серий популярного документального сериала "Расследования авиакатастроф" – "Ошибка идентификации".