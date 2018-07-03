На чемпионате мира по футболу произошел очередной неприятный инцидент. В Москве полиция задержала двух аргентинских болельщиков за запуск квадрокоптера прямо на Красной площади, неподалеку от Кремля.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

По словам источника в сиовых органах, вечером, 2 июля, на Красной площади двое граждан Аргентины 1986 и 1983 года рождения запускали квадрокоптер в районе Лобного места, после чего были задержаны.

Иностранцы приехали в Россию на чемпионат мира по футболу, пояснил собеседник. Квадрокоптер был изъят, решается вопрос о возбуждении административного дела.

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