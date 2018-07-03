Скандал разгорается в Херсонской области в городе Голая Пристань из-за резкого комментария в соцсети, который позволил себе сделать начальник отдела ведения Государственного реестра избирателей Голопристанской районной государственной администрации Юрий Яровой.

Его комментарий появился под украиноязычным постом переселенки из Донбасса Елены Татьянченко, которая высказала свое негодование в адрес переселенцев с Донбасса и Крыма, которые говорят на русском языке.

Фото: facebook.com

Глава отдела ведения Государственного реестра избирателей Голопристанской районной государственной администрации Юрий Яровой был первым, кто прокомментировал этот пост. Причем в своем комментарии он назвал русскоязычных переселенцев "дебильноватыми".

Любопытно, что на уточняющий вопрос пользователя Андрея Шокотко о том, действительно ли Юрий Яровой, находясь на госслужбе, позволяет себе публично называть русскоязычных граждан "дебильноватыми", чиновник ответил, что Шокотко и сам относится к этой категории.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что фигурант "списка Бабченко" Ницой снова повздорила с СБУ на почве русского языка.

Также мы сообщали о том, что Фарион призвала бить ногой в челюсть за русский язык.