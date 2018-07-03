Президент США Дональд Трамп написал письма странам-членов НАТО, включая Германию, Бельгию, Норвегию и Канаду, в которых в жесткой форме потребовал выполнять свои обязательства и увеличить оборонные расходы.

Об этом сообщает The New York Times.

Так, Трамп пишет, что "теряет терпение" в ожидании пока партнеры начнут выполнять данные ими обещания.

Журналисты выяснили, что американский президент отправил письма в конце июня.

В письме к канцлеру Германии Ангеле Меркель глава государства отметил, что недостаточные расходы на оборону со стороны Берлина подрывают безопасность НАТО и дают основание другим членам альянса не выполнять свои обязательства.

Как сообщала "Страна", США начали планировать вывод войск из Германии.

Также "Страна" писала, как Порошенко и его противники собираются перекроить Конституцию.

Напомним, США хотят избавить КНДР от ядерного оружия за один год.