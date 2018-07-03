Киевляне задержали пьяного сотрудника Верховного Суда Украины по имени Олег Ляшок, который, несмотря на свое состояние, ехал за рулем авто. По словам очевидцев, его джип носился по дворам, едва не сбивая людей.

Об этом сообщает ТСН.

Видео задержания обнародовал в Facebook портал dtp.kiev.ua.

Движение джипа местные заблокировали своими автомобилями. Полицейские обнаружили у водителя удостоверение члена "Международной полицейской ассоциации". Мужчина сначала угрожал, а впоследствии - предлагал полицейским напиться вместе.

Задержанный отрицал, что автомобиль принадлежит ему.

В электронной декларации Олега Ляшока указано, что он работает секретарем судьи Верховного Суда Украины, имеет два автомобиля, в том числе и джип "Тойота", и зарабатывает в год более 15 миллионов гривен.

Прибор показал, что в крови мужчины - 2,58 промилле алкоголя, а это в 13 раз превышает норму.

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