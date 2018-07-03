Сегодня, 3 июля, Верховная Рада поддержала проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание (в частности, выплату алиментов). Решение поддержали 230 депутатов. Об этом сообщает ТСН.

Новые нормы устанавливают штрафы за неуплату алиментов - 20% от суммы задолженности - за один год, 30% - за 2 года, 50% - за более чем три года.

Также за невыплату алиментов введен арест средств должника по исполнительному производству о взыскании алиментов в порядке, определенном Министерством юстиции по согласованию с Нацбанком Украины.

Устанавливается возможность того из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок с инвалидностью или тяжело больной ребенок, самостоятельно решать вопрос о временном выезде ребенка за пределы Украины с целью его лечения, обучения, а также отдыха при наличии задолженности второго родителя по уплате алиментов за три месяца.

При этом согласие второго из родителей не потребуется, если ребенок будет выезжать на срок до одного месяца.

Также закон усиливает ответственность за неуплату алиментов и увеличивает срок обращения и период, за который могут быть взысканы алименты: уменьшается совокупный размер задолженности за неуплату алиментов до трех месяцев для назначения общественно полезных работ.

В случае совершения повторного административного правонарушения в течение года, предусматривается применение административного взыскания в виде общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов.

В отношении лиц, уклоняющихся от отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ, закон устанавливает административную ответственность и предусматривает административный арест до 10 суток, а в случае злостного уклонения - уголовную ответственность и лишение свободы до двух лет.

Как сообщала "Страна", Верховный суд Украины решил, что и безработный отец должен платить алименты.

Напомним также, что в Украине объявлены в розыск почти 9 000 неплательщиков алиментов.

Ранее "Страна" писала, что Минюст предлагает драконовские меры против злостных неплательщиков алиментов.