В Тунисе продолжают оставаться десятки украинских туристов, которые застряли в аэропорту из-за проблем с авиаперевозчиком. Однако для них забрезжил свет в конце тоннеля. Большая часть украинских туристов, которые не могут вылететь из Туниса вот уже несколько дней, вернутся в Украину уже вечером 3 июля.

Как передает Обозреватель, об этом заявили на рабочем совещании в Мининфраструктуры.

"К вечеру 3 июля большинство украинских туристов уже будет дома. В будущем нам нужно стимулировать украинцев заключать более полноценные страховые договора, чтобы избежать подобных ситуаций", - заявили чиновники на рабочем совещании.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что украинские туристы, застрявшие в Албании, вернулись домой ночью 3 июля.