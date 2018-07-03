Раненая во время вчерашнего налета на административное здание рынка в Киеве женщина находится в реанимации. Об этом сообщает Обозреватель.

По словам главного врача больницы №17 Николая Демина, пострадавшая получила ранение ноги.

"У пострадавшей огнестрельное ранение бедра", - отметил Демин и добавил, что у женщины есть и другие ранения, но какие именно, не уточнил.

В то же время, другие врачи больницы сообщили журналистам, что у женщины ранения обеих ног.

По данным источников, пострадавшей 58 лет. В помещении админздания рынка на улице Довженко, 1 она находилась вместе с мужем, где они пытались обменять валюту.

Напомним, 2 июля около 13:00 в административное помещение рынка зашли двое мужчин в масках, которые приказали всем, кто находился внутри лечь на пол, после чего открыли огонь, ранив женщину. Добычей злоумышленников стала сумка с деньгами. Налетчики скрылись на автомобиле ВАЗ, который затем был брошен на улице Дегтяревской.

Ранее "Страна" писала о том, что объявлены в розыск разбойники, ранившие женщину при нападении на офис в Киеве.

Также мы сообщали, что под Киевом местному жителю прострелили обе ноги и забрали у него автомобиль.