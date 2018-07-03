В Китае создали штурмовое лазерное оружие реального действия, которое способно "мгновенно сжигать" кожу человека на расстоянии около километра. Об этом сообщает Gizmodo.

Согласно сообщению разработчиков Сианьского института оптики при Китайской академии наук, лазерная штурмовая винтовка ZKZM-500 стреляет лазерным лучом. Она воспламеняет объекты мгновенно, за что ее прозвали "лазерным АК-47".

Оружие калибра 15 мм весит 3 кг и имеет дальность стрельбы 800 м. Устройство может быть смонтировано на автомобилях, лодках и самолетах.

Издание сообщает, что в случае захвата заложников лазерная винтовка может быть использована для "временного отключения похитителей", так как может повредить сетчатку глаза. Мощности луча достаточно, чтобы прожечь бензобак.

Оружие бесшумно. Лазер настроен на невидимую частоту - так что невозможно понять, откуда ведется стрельба.

Специалисты считают, что литиевая батарея винтовки может обрабатывать более 1000 лазерных импульсов, которые продолжаются около двух секунд.

Стоимость новинки составляет около $15 тысяч.

В свою очередь, подписанный 108 странами мира протокол ООН по слепящему лазерному оружию в 1998 году, запрещает использование оружия, которое специально предназначено для доведения человека до необратимой слепоты.

Фото: gizmodo.com

Как сообщала "Страна", США увеличили бюджет разработки гиперзвукового истребителя шестого поколения, вооруженного лазером.

Также "Страна" писала, что США испытали лазерное оружие в Персидском заливе.