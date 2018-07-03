В Киеве полиция задержала особо опасного преступника, сбежавшего на днях из зала заседаний Миргородского районного суда Полтавской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел на странице в Facebook.

"В Киеве полиция задержала Виталия Суржана, который сбежал из зала Миргородского суда. Сейчас его доставили в спецучреждение", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

По данным правоохранителей, злоумышленник сбежал из зала суда, предварительно заручившись поддержкой своей подруги и конвоира.

Соучастники побега задержаны и находятся под стражей.

Напомним, в Полтавской области полиция разыскивала особо опасного преступника, который сбежал из зала Миргородского районного суда.

40-летний Суржан Виталий Александрович осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 ("Бандитизм"), 187 ("Разбой"), 289 ("Незаконное завладение транспортным средством"), 263 ("Незаконное обращение с оружием") Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что в полиции рассказали детали похищения бизнесмена в Киеве, которому удалось сбежать от бандитов.