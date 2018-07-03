Бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис, известный как Киф Ди, рассказал про убийство рэпера Тупака Шакура в 1996 году. Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на новый документальный фильм, рассказывающий о преступлении.

Правду Киф Ди расскрыл в одном из эпизодов десятисерийного фильма компании "Netflix" "Unsolved, the Tupac and Biggie Murders" ("Нераскрытые: убийства Тупака и Бигги").

По его словам, Шакура застрелил его собственный племянник Орландо "Baby Lane" Андерсон. В это время экс-гангстер находился с убийцей в одной машине.

Киф Ди раскрыл имя убийцы рэпера Фото: dailymail.co.uk

Известно, что Тупак Шакур был убит четырьмя выстрелами в грудь во время поездки в Лас-Вегас. Причиной трагедии стала ссора. Андерсон пытался украсть у члена команды Шакура медальон банды, за что был избит рэпером и его друзьями.

Фото: Вікіпедія

"Люди преследуют меня 20 лет. Я решил высказаться сейчас, потому что у меня рак. Терять нечего. Я хочу правды", - признался документалистам бывший торговец наркотиками.

Сейчас продюсер телефильма Кайл Лонг просит полицию Лас-Вегаса самостоятельно допросить Кифа Ди. Самого предполагаемого убийцу привлечь к суду уже нельзя: он был убит в перестрелке в Лос-Анджелесе в 1998 году.

Как сообщала "Страна", Мадонна через суд запретила продавать романтическое письмо от Тупака Шакура.

Также "Страна" писала, что убитый американский рэпер Тупак Шакур номинирован в "Зал славы рок-н-ролла"