Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик, который получил шанс завоевать титул WBC, проведет титульный бой против действующего обладателя пояса Адониса Стивенсона 3 ноября в Квебеке (Канада).

Команда Стивенсона выиграла промоутерские торги. Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон на свой странице в Twitter.

Напомним, Гвоздик стал обязательным претендентом на титул WBC в марте текущего года после победы над Мехди Амаром. В его активе 14 побед и ни одного поражения.

Фото: twitter.com/MichaelBensonn

Ранее Стивенсон хотел провести матч-реванш против шведа Баду Джека, поединок с которым у него завершился вничью.

Как сообщала "Страна", украинский боксер Гвоздик возглавил рейтинг Всемирной боксерской организации.

Напомним также, что Усик, Ломаченко и Гвоздик поднялись в рейтинге лучших боксеров мира.