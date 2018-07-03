Бывший министр энергетики Ставицкий пообещал приехать на суд в Украине, если, конечно, получит приглашение от ГПУ.

"Если ко мне будет официальное обращение и я как гражданин Израиля его получу, то я обязательно буду принимать участие в заседании суда", - сообщил "СтопКору" Ставицкий, ныне носящий фамилию Розенберг.

В свою очередь, журналисты "СтопКор" сообщили о своей готовности предоставить все данные о местонахождении и контакты Эдуарда Ставицкого Генеральной прокуратуре Украины.

Напомним, что экс-руководителя ЗАГСа в Немирове Татьяну Яцишину подозревают в подделке документов о еврейских корнях родственников бывшего министра Януковича - Эдуарда Ставицкого, которые существовали в бумажном виде, а в реальности касались совсем других людей.

Именно благодаря изменению гражданства на израильское экс-министр Ставицкий (сейчас по документам - Натан Розенберг) и стал недосягаемым для украинского правосудия.

Дату подготовительного судебного заседания против Яцишиной в Немирове назначали уже дважды. Но оба раза заседание было отложено из-за неявки фигурантки.

Также стало известно, что Генеральная прокуратура Украины дело по Ставицкому направила в суд для рассмотрения по существу. Первое заседание назначено на 11 июля.

Ранее "Страна" писала о том, что Генпрокуратура передала в суд дело экс-министра энергетики Ставицкого по краже комплекса "Пуща Водица" в Межигорье.

Также мы сообщали, что замы Луценко подтвердили, что встречались с экс-министром энергетики Ставицким в Израиле.