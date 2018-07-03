В Киеве прошли съемки промовидео, которое представит болельщикам новую выездную форму "Шахтера". На техническую подготовку съемочной группе понадобилось около двух недель.

Об этом сообщает официальный сайт донецкой команды.

Первыми новую форму примерили, как и полагается, лидеры "Шахтера" - голкипер Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко.

"Очень необычная и веселая получилась съемка, тем более в такой классной и дружной компании! Подобной презентации новой формы в моей карьере еще не было, - делится эмоциями Андрей Пятов. - Хорошо, что клуб так небанально подходит к простым, казалось бы, вещам. Это интересный опыт, который используют в Европе. Сама экипировка очень специфическая. Думаю, все будут удивлены и скоро смогут сами ее оценить".

"Что касается самой экипировки, то она выполнена в немного непривычной для нас расцветке: раньше всегда была черно-оранжевая домашняя и белая гостевая, а здесь совершенно новый цвет с особым смыслом. При этом форма осталась высокотехнологичной и инновационной, как и всегда у Nike. Важно, чтобы для футболистов она была легкой и удобной, а для зрителей визуально привлекательной. Уверен, в ней мы продолжим показывать красивую игру и радовать болельщиков победами", - отметил Тарас Степаненко.

"Основную идею промо предложил футбольный клуб "Шахтер". Мы хотели интегрировать в него тему чемпионства, - рассказала режиссер Марьян Бушан. - Решили обыграть все в духе золотого сезона и ставшей знаменитой пресс-конференции Фонсеки, где футболисты обливались шампанским и праздновали успех. Именно это станет лейтмотивом ролика и именно эти акценты будут присутствовать в каждом кадре".

Участие в съемках приняла альпинистка Татьяна Яловчак, покорившая семь главных вершин мира, в том числе Эверест, а также олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев и знаменитый телеведущий Андрей Бедняков.

Все они давние болельщики "Шахтера".

"Новая форма - это всегда интрига и ожидание, это завораживает. Думаю, болельщики будут приятно удивлены. У меня уже есть именная футболка клуба, а теперь будет и новый комплект. Это дает ощущение причастности к команде. Все, кто носит форму любимого клуба, могут назвать себя игроками "Шахтера", - считает Татьяна Яловчак.

"Не каждый день выпадает возможность сняться в промо любимой команды, поэтому я охотно согласился, - делится гимнаст Олег Верняев. - Процесс съемок был долгим, тяжелым, но я надеюсь, болельщикам ролик понравится, как и сама форма. Могу сказать, что это совершенно новый и очень оригинальный дизайн, которого у "горняков" не было".

"Мне нравится, что "Шахтер" делает такие имиджевые классные и интересные презентации. Это практика лучших европейских клубов, в числе которых, без сомнения, и "горняки", - отмечает Андрей Бедняков. - О новой форме могу сказать, что она необычная, но подробностей раскрывать не стану - пусть будет интрига для болельщиков. Дождитесь!".

Как сообщала "Страна", "Шахтер" вернулся в Украину после первого сбора в Европе.

Также "Страна" сообщала, что новобранец "Шахтёра" отличился дублем в первом же товарищеском матче.