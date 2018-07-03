Сегодня, 3 июля, в Киеве начинается крупнейший фестиваль Восточной Европы Atlas Weekend. Работу метро и наземного городского транспорта продлили на час. Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

В остальные дни фестиваля будет продолена работа троллейбусных и автобусных маршрутов, которые курсируют рядом с ВДНХ - троллейбусов 11, 12, 43, 45 и автобуса 56.

"Во избежание очередей советуем заранее пополнить карточку метро", - отметила пресс-секретарь киевской подземки Наталья Макогон.

Фото: facebook.com/natalka.makogon

Как сообщала "Страна", хедлайнером первого дня фестиваля станет Олег Винник. Он выступит в образе рокера.

Также из украинских исполнителей на сцену фестиваля выйдут легенды украинского этно-хаоса ДахаБраха, Dakh Daughters, Бумбокс и 5 'nizza. И это далеко не полный список участников.

Напомним также, что "Страна" публиковала расписание Atlas Weekend - 2018 и что ждет киевлян на фестивале.