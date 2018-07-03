Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко подписал приказ, регламентирующий выполнение командирами всех уровней управления выполнения закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики.

Об этом он написал на своей странице в соцсети, таким образом ответив на то, что накануне Путин присвоил танковым полкам российской армии названия украинских городов. В своем сообщении Муженко резко раскритиковал указ президента России.

Фото: facebook.com

"О присвоении так называемых почетных наименований частям российской армии. Украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции и действия России никоим образом на нас не влияют. Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу. Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения", - написал на своей странице в Facebook Муженко.

Также глава Генштаба ВСУ акцентировал внимание на том, что "это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины".

"Традиции современной российской армии - это странная смесь российско-имперских и советских мифов. Для Вооруженных Сил Украины осознанием этого стал 2014 год, когда каждый из нас сделал свой выбор", - считает Муженко.

Ранее "Страна" писала о том, что в Генштабе изучают иск Матиоса к Муженко.

Также мы сообщали, что в штабе опровергли данные о недоукомплектованности бригад ВСУ на фронте.