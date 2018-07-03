Российскому олигарху пришлось продать самолет из-за санкций США
Российский олигарх Геннадий Тимченко, один из друзей президента Владимира Путина из "кремлевского доклада" США, вынужден был продать частный самолет Gulfstream G650, которым владел с 2013 года.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные торгового посредника и авиареестра.
Как сообщил агент олигарха, ни Тимченко, ни его компании уже несколько лет не имеют отношения к этому самолету.
В 2014 году корпорация Gulfstream прекратила обслуживание его бизнес-лайнера из-за санкций США.
После аннексии Крыма США внесли Тимченко в санкционный список.
В июле 2014 года большая газодобывающая компания "Новатэк", 23% которой принадлежат Тимченко, также попала под действие санкций.
Согласно данным реестра, бизнесмен приобрел частный самолет в 2013 году. Стоимость такого бизнес-джета составляет около $60 млн.
Новым владельцем самолета с июня 2018 го зарегистрированная на Кипре компания Amerivo Holdings Limited, которая принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций.
Как сообщала "Страна", в Совете федераций России назвали "кремлевский доклад" разрывом отношений с США.
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