Российский олигарх Геннадий Тимченко, один из друзей президента Владимира Путина из "кремлевского доклада" США, вынужден был продать частный самолет Gulfstream G650, которым владел с 2013 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные торгового посредника и авиареестра.

Как сообщил агент олигарха, ни Тимченко, ни его компании уже несколько лет не имеют отношения к этому самолету.

В 2014 году корпорация Gulfstream прекратила обслуживание его бизнес-лайнера из-за санкций США.

После аннексии Крыма США внесли Тимченко в санкционный список.

В июле 2014 года большая газодобывающая компания "Новатэк", 23% которой принадлежат Тимченко, также попала под действие санкций.

Согласно данным реестра, бизнесмен приобрел частный самолет в 2013 году. Стоимость такого бизнес-джета составляет около $60 млн.

Новым владельцем самолета с июня 2018 го зарегистрированная на Кипре компания Amerivo Holdings Limited, которая принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций.

Как сообщала "Страна", в Совете федераций России назвали "кремлевский доклад" разрывом отношений с США.

Также у Трампа объяснили, что ждет фигурантов "кремлевского доклада".