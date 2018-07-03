В городе Лиман Донецкой области пьяный полицейский ранил ножом двух мужчин возле кафе. ЧП произошло еще 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уточняется, что 23-летний полицейский роты № 1 батальона управления патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск находился в кафе в свободное от работы время.

"После закрытия заведения между ним и двумя другими посетителями, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой полицейский нанес последним по одному проникающему ножевому ранению", - уточнили в полиции.

Обоих мужчин 32 и 35 лет, которые оказались родными братьями, доставили в городскую больницу и прооперировали.

Полицейскому инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК) суд отправил его под домашний арест.

Досудебное расследование продолжается.   

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